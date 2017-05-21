Азербайджан с 66 золотыми медалями лидирует на Исламиаде

Сборная Азербайджана продолжает лидировать в командном зачете на проходящих в Баку IV Играх исламской солидарности «Baku-2017».

В активе азербайджанских спортсменов 134 медали, в том числе 66 золотых, 39 серебряных и 29 бронзовых.

В субботу копилка сборной Азербайджана пополнилась тремя золотыми, четырьмя серебряными и тремя бронзовыми медалями.

На втором месте следует сборная Турции, в активе которой 172 медали (65-58-49), на третьем - Иран с 82 медалями (24-25-33). Узбекистан с 60 медалями (15-15-30) занимает четвертое место.

В целом, за первые восемь дней Игр медали завоевали спортсмены из 37 стран.

IV Игры исламской солидарности проходят в столице Азербайджана с 12 по 22 мая. Состязания проходят на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским. На IV Играх исламской солидарности разыгрываются 269 комплектов медалей.

Р.Бабаев