Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.8916 RUR   0.0296 GBR   2.2054 TRY   0.4709

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.35 Brent   52.51

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 22° Завтра 15° 22° 23 Май 15° 23° 24 Май 14° 22°

Спорт 21.05.2017 09:33

Азербайджан с 66 золотыми медалями лидирует на Исламиаде

Сборная Азербайджана продолжает лидировать в командном зачете на проходящих в Баку IV Играх исламской солидарности «Baku-2017».

В активе азербайджанских спортсменов 134 медали, в том числе 66 золотых, 39 серебряных и 29 бронзовых.

В субботу копилка сборной Азербайджана пополнилась тремя золотыми, четырьмя серебряными и тремя бронзовыми медалями.

На втором месте следует сборная Турции, в активе которой 172 медали (65-58-49), на третьем - Иран с 82 медалями (24-25-33). Узбекистан с 60 медалями (15-15-30) занимает четвертое место.

В целом, за первые восемь дней Игр медали завоевали спортсмены из 37 стран.

IV Игры исламской солидарности проходят в столице Азербайджана с 12 по 22 мая. Состязания проходят на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским. На IV Играх исламской солидарности разыгрываются 269 комплектов медалей.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИСЛАМИАДА, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Азербайджан с 63 золотыми медалями вернул себе командное лидерство на Исламиаде Азербайджан на Исламиаде: 116 медалей за 6 дней Азербайджан на Исламиаде: 99 медалей за 5 дней Азербайджан на Исламиаде: 81 медаль за 4 дня Азербайджан на Исламиаде: 68 медалей за 3 дня Азербайджанские спортсмены завоевали 10 золотых медалей в первый день Исламиады

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]