Тиллерсон назвал историческими результаты визита Трампа в Саудовскую Аравию

Визит президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию стал успешным и потому может считаться исторически важным, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Это историческое событие (в двусторонних отношениях - ИФ)", - приводят американские СМИ слова находящегося в Эр-Рияде главы госдепа. Он подчеркнул, что сторонам удается развивать стратегическое и экономическое партнерство.

По мнению Р.Тиллерсона, крупное соглашение о поставках американского вооружения в Саудовскую Аравию позволит этой стране в меньшей степени зависеть от военной поддержки США.