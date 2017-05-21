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Дальнее зарубежье 21.05.2017 10:01

Тиллерсон назвал историческими результаты визита Трампа в Саудовскую Аравию

Визит президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию стал успешным и потому может считаться исторически важным, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Это историческое событие (в двусторонних отношениях - ИФ)", - приводят американские СМИ слова находящегося в Эр-Рияде главы госдепа. Он подчеркнул, что сторонам удается развивать стратегическое и экономическое партнерство.

По мнению Р.Тиллерсона, крупное соглашение о поставках американского вооружения в Саудовскую Аравию позволит этой стране в меньшей степени зависеть от военной поддержки США.

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Тэги: США, ГОСДЕП, САУДАРАВИЯ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]