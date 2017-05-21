Тиллерсон назвал историческими результаты визита Трампа в Саудовскую Аравию

Визит президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию стал успешным и потому может считаться исторически важным, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"Это историческое событие (в двусторонних отношениях - ИФ)", - приводят американские СМИ слова находящегося в Эр-Рияде главы госдепа. Он подчеркнул, что сторонам удается развивать стратегическое и экономическое партнерство.
По мнению Р.Тиллерсона, крупное соглашение о поставках американского вооружения в Саудовскую Аравию позволит этой стране в меньшей степени зависеть от военной поддержки США.
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