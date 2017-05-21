Сотрудничество Вашингтона и Эр-Рияда способно привести к искоренению экстремизма и к изменению отношения к США в мусульманских странах, заявил в субботу глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.
"Если мы сможем добиться, чтобы в исламском мире переключились с враждебности к США на партнерство с США, если мы сможем добиться, чтобы США и Запад отказались от враждебности к исламскому миру и переключились на партнерство с ним, тогда нам удастся осушить болото, порождающее экстремизм и терроризм", - сказал он на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллеросоном в Эр-Рияде.
Выражение "осушить болото" часто использовал президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании. Так он обозначал готовность радикально изменить систему управления страной в Вашингтоне.
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