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Дальнее зарубежье 21.05.2017 10:33

Глава МИД Саудовской Аравии надеется вместе с США "осушить болото экстремизма"

Сотрудничество Вашингтона и Эр-Рияда способно привести к искоренению экстремизма и к изменению отношения к США в мусульманских странах, заявил в субботу глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

"Если мы сможем добиться, чтобы в исламском мире переключились с враждебности к США на партнерство с США, если мы сможем добиться, чтобы США и Запад отказались от враждебности к исламскому миру и переключились на партнерство с ним, тогда нам удастся осушить болото, порождающее экстремизм и терроризм", - сказал он на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллеросоном в Эр-Рияде.

Выражение "осушить болото" часто использовал президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании. Так он обозначал готовность радикально изменить систему управления страной в Вашингтоне.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, США, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]