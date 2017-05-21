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Дальнее зарубежье 21.05.2017 11:30

В Венесуэле прошли масштабные антиправительственные протесты

Сотни тысяч людей вышли на улицы Венесуэлы в знак протеста против политики президента Николаса Мадуро, сообщают в воскресенье западные СМИ.

По их данным, только в столице страны Каракасе на акции вышли около 160 тыс. человек.

Протестующие несли плакаты с надписями: "Нас миллионы и мы против диктатуры" и "Нет больше диктатуре".

С начала апреля в Венесуэле почти ежедневно проходят акции протеста. За это время не менее 50 человек погибли.

Представители оппозиции требуют проведения досрочных выборов нового президента, полного восстановления прав парламента Венесуэлы, а также начала процесса восстановления экономики страны. Кроме того, венесуэльская оппозиция обвиняет президента страны Николаса Мадуро в игнорировании законов, в заключении под стражу политических оппонентов и в давлении на судебные органы, а также в экономических проблемах страны.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ОППОЗИЦИЯ, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]