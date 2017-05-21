В Венесуэле прошли масштабные антиправительственные протесты

Сотни тысяч людей вышли на улицы Венесуэлы в знак протеста против политики президента Николаса Мадуро, сообщают в воскресенье западные СМИ.
По их данным, только в столице страны Каракасе на акции вышли около 160 тыс. человек.
Протестующие несли плакаты с надписями: "Нас миллионы и мы против диктатуры" и "Нет больше диктатуре".
С начала апреля в Венесуэле почти ежедневно проходят акции протеста. За это время не менее 50 человек погибли.
Представители оппозиции требуют проведения досрочных выборов нового президента, полного восстановления прав парламента Венесуэлы, а также начала процесса восстановления экономики страны. Кроме того, венесуэльская оппозиция обвиняет президента страны Николаса Мадуро в игнорировании законов, в заключении под стражу политических оппонентов и в давлении на судебные органы, а также в экономических проблемах страны.
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