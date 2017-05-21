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Дальнее зарубежье 21.05.2017 12:55

Гастрономия станет главной темой туризма Германии в 2018 году

Гастрономия станет главной темой продвижения Германии как туристического направления в 2018 году, кампания пройдет под брендом Culinary Germany, сообщила генеральный менеджер Национального туристического офиса страны (GNTB) Петра Хедорфер.

"Немецкая кухня включает множество стилей приготовления блюд и региональных специалитетов. В стране огромное количество мест, где можно поесть - от скромных пабов до титулованных дорогих ресторанов. Все это многообразие мы хотели бы представить в нашей маркетинговой кампании, сделав особый акцент на региональных и сезонных продуктах", - сказала она в ходе выставки Germany Travel Mart в Нюрнберге.

По данным проведенного по заказу GNTB исследования, 4% иностранных туристов специально приезжают в Германию, чтобы вкусно поесть. 53% гостей заявляют, что считают посещение кафе и ресторанов входит для них в обязательную программу, вместе с осмотром достопримечательностей и посещением музеев. 40% иностранных гостей, находясь в Германии, предпочитают пробовать местную региональную кухню и местные продукты.

При этом в рекламную кампанию Германии как гастрономического направления войдут и уличные рынки с возможностью попробовать свежие местные продукты, и дорогие рестораны, все чаще представляющие возможность попробовать блюда, приготовленные по старинным рецептам. Всего в Германии на сегодня 292 ресторана удостоенных от одной до трех звезд Michelin.

Туристы получат также возможность познакомиться с продукцией 13 винодельческих хозяйств страны, и с бесчисленным количеством марок пива, производимого в огромном количестве каждой федеральной землей.

Германия - одна из самых популярных в мире стран у иностранных туристов. В 2016 году они провели здесь 80,8 млн ночевок. Турпоток в страну из-за рубежа растет седьмой год подряд.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ТУРИЗМ, ПРОДВИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]