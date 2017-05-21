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Дальнее зарубежье 21.05.2017 13:27

Часть мощей Николая Чудотворца передали Русской православной церкви в Италии

Ковчег с частью мощей святителя Николая - наиболее почитаемого в России святого - передан Русской православной церкви и вынесен из базилики итальянского города Бари, где мощи хранятся почти 930 лет.

Это произошло после церемонии подписания документов об условиях временной передачи части мощей России.

Проводить святыню собрались паломники и духовенство из России, жители города Бари, для которого Николай Чудотворец является покровителем.

Кортеж в сопровождении главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона и архиепископа Бари Франческо Какуччи отправился в аэропорт для вылета в Москву.

Ковчег покрыт защищенным стеклом, через которое верующие в России смогут увидеть реликвию. Почти тысячу лет до этого святыня хранилась скрытой от людских глаз, в замурованной гробнице нижней церкви базилики, под мраморной плитой весом более 30 тонн.

По прилету в Москву ковчег будет сразу перевезен в Храм Христа Спасителя, к началу праздничного вечернего богослужения накануне дня памяти святителя Николая, отмечаемого православным христианами 22 мая. Вести службу будет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи патриарх Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года. До 12 июля мощи будут размещены в Храме Христа Спасителя, а с 13 июля по 28 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге.

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Тэги: ИТАЛИЯ, РОССИЯ, МОЩИ, ПЕРЕДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]