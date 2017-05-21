Хакерские атаки не привели к утечке служебной информации в МВД РФ, заявляют в ведомстве

Вирусные атаки на структуры МВД России расследуются с привлечением ФСБ, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-центре МВД РФ.

"МВД России фиксирует попытки атак. По каждому случаю проводятся специальные расследования с привлечением при необходимости специалистов ФСБ России", - сообщили в пресс-центре.

"Утечка служебной информации с информационных ресурсов МВД России полностью исключена. В настоящее время информационные системы ведомства функционируют в штатном режиме", - сообщили в пресс-центре.

В сообщении также отмечается, что МВД России на плановой основе осуществляет переход на отечественные аппаратно-программные средства.

"В дополнение к установленным серверам "Эльбрус" подразделения ГИБДД и пункты оказания государственных услуг в текущем году будут оснащаться рабочими станциями, построенными на российском процессоре "Байкал", с одновременным переходом на отечественную защищенную операционную систему", - сообщили в пресс-центре.

В МВД также заявили, что серверные ресурсы ведомства не подверглись заражению благодаря использованию операционных систем и отечественных серверов с российским процессором "Эльбрус".

12 мая МВД России была зафиксирована вирусная атака на персональные компьютеры ведомства, находящиеся под управлением операционной системы Windows. Благодаря своевременно принятым мерам было блокировано порядка 1 тысячи зараженных компьютеров.

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