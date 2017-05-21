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Дальнее зарубежье 21.05.2017 14:22

КНДР запустила очередную ракету

Северная Корея осуществила запуск ракеты неопределенной модификации, сообщают в воскресенье южнокорейские СМИ со ссылкой на военных.

"Северная Корея произвела сегодня днем пуск неизвестной ракеты из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо", - говорится в заявлении Объединённого комитета начальников штабов.

Ранее на прошлой неделе Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты средней дальности. Она пролетела около 700 км и упала в акватории Японского моря. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, был осуществлен "пуск недавно разработанной стратегической баллистической ракеты средней дальности Хвасон-12", которая "способна нести крупную тяжелую ядерную боеголовку".

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Тэги: КНДР, РАКЕТА, ЗАПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]