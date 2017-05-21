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Дальнее зарубежье 21.05.2017 14:58

Южная Корея и Японии созывают совещания своих Советов безопасности после запуска ракеты в КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с пуском баллистической ракеты КНДР, сообщают в воскресенье южнокорейские СМИ.

В свою очередь агентство Киодо сообщает, что в связи с пуском ракеты КНДР кабмин Японии созывает совещание национального совета безопасности.

Ранее в воскресенье южнокорейские военные сообщали, что Северная Корея осуществила запуск ракеты неопределенной модификации.

"Северная Корея произвела сегодня днем пуск неизвестной ракеты из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо", - говорится в заявлении Объединённого комитета начальников штабов.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ЯПОНИЯ, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]