Южная Корея и Японии созывают совещания своих Советов безопасности после запуска ракеты в КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с пуском баллистической ракеты КНДР, сообщают в воскресенье южнокорейские СМИ.

В свою очередь агентство Киодо сообщает, что в связи с пуском ракеты КНДР кабмин Японии созывает совещание национального совета безопасности.

Ранее в воскресенье южнокорейские военные сообщали, что Северная Корея осуществила запуск ракеты неопределенной модификации.

"Северная Корея произвела сегодня днем пуск неизвестной ракеты из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо", - говорится в заявлении Объединённого комитета начальников штабов.