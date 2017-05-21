Президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии памяти жертв политических репрессий на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" (Киевская обл.).
Как сообщает в воскресенье пресс-служба главы государства, в день памяти жертв политических репрессий президент с супругой возложили букеты цветов к Братской могиле и почтили память погибших. Они также почтили память жертв тоталитаризма.
В церемонии памяти жертв политических репрессий также приняли участие первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, вице-премьер Украины Геннадий Зубко, члены Кабмина, глава Киевской областной государственной администрации Александр Горган, представители дипломатических миссий, украинской общественности.
Участники церемонии почтили минутой молчания память жертв политических репрессий.
Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы" расположен в поселке Быковня. В 1937-1941 годах Быковнянский лес был местом тайного захоронения жертв массовых политических репрессий, расстрелянных сотрудниками НКВД в киевских тюрьмах. По данным украинских историков, в Быковне похоронены 30-35 тыс. расстрелянных жителей Киева и области, а также более 3,5 тыс. иностранных граждан.
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