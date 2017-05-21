Белый дом США осведомлен об очередном запуске ракеты КНДР

Администрация США осведомлена об очередном запуске ракеты Северной Кореи и заявила, что ее дальность была меньше, чем у предыдущих запущенных ракет.

"Мы осведомлены, что Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты средней дальности. Дальность этой системы, которая прошла последнее испытание в феврале, была меньше, чем у ракет, которые КНДР запускала в ходе последних трех испытаний", - цитируют американские СМИ со ссылкой на представителя Белого дома.

Ранее, что южнокорейские СМИ со ссылкой на Минобороны страны сообщили, что ракета, запущенная в воскресенье КНДР, пролетела около 500 км.