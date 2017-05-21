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Дальнее зарубежье 21.05.2017 15:49

Белый дом США осведомлен об очередном запуске ракеты КНДР

Администрация США осведомлена об очередном запуске ракеты Северной Кореи и заявила, что ее дальность была меньше, чем у предыдущих запущенных ракет.

"Мы осведомлены, что Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты средней дальности. Дальность этой системы, которая прошла последнее испытание в феврале, была меньше, чем у ракет, которые КНДР запускала в ходе последних трех испытаний", - цитируют американские СМИ со ссылкой на представителя Белого дома.

Ранее, что южнокорейские СМИ со ссылкой на Минобороны страны сообщили, что ракета, запущенная в воскресенье КНДР, пролетела около 500 км.

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Тэги: США, КНДР, РАКЕТА, ЗАПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]