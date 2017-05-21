В Кишиневе верующие сорвали марш сексменьшинств

Представители православной церкви не дали сексуальным меньшинствам пройти запланированным маршрутом по центру Кишинева.

Верующие перекрыли улицу, по которой шел марш. Полиция эвакуировала участников на автобусах, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

Марш ЛГБТ-сообщества проходил в воскресенье в Молдавии, его участники шли по Бухарестской улице (одной из главных улиц Кишинева) - от улицы Измаильской до Дворца Республики - около двух километров.

В марше принимали участие несколько сот человек, в том числе активисты ЛГБТ-сообщества из неправительственной организации "Gender-doc", представители гражданского общества, ряд политиков и журналистов. К ним присоединились также сотрудники посольств ряда западных стран.

Марш проходил без флагов цвета радуги, лозунгов и плакатов в поддержку сексуальных меньшинств. Организаторы объявили, что он направлен против дискриминации в целом. Участники марша пришли с цветами, все они одеты белых футболках с надписью "Без страха", а на спине написано "Под этой футболкой не существует страха".

Движение по улице Бухарестской было перекрыто. Впереди участников марша шел плотный кордон полицейских. Полицейские также сопровождали участников марша, окружив колонну со всех сторон. Сзади следовало еще несколько автобусов с полицейскими.

Однако участникам марша удалось пройти лишь несколько сот метров - менее половины от запланированного маршрута, когда несколько сот представителей церкви перекрыли улицу Бухарестскую, по которой шли участники марша.

Верующие вышли с хоругвями, православными песнопениями и плакатами. На плакатах были надписи "Молдавия - православная страна!", Мама, папа, я - это семья!" и другие надписи в защиту традиционной семьи.

Полиция оперативно вмешалась, предотвратив столкновения между участниками марша и их противниками. Несколько сот полицейских в касках и защитном снаряжении встали между двумя группами, разделив их плотным кордоном.

Через несколько минут было принято решение прервать марш. Участников марша посадили в автобусы, которые заранее подготовила полиция.

Автобусы и полицейские сопровождали участником марша с самого начала. Полиция эвакуировала участников марша, после чего сторонники православной церкви разошлись.

Ранее полиция пресекла несколько попыток защитников традиционных семейных ценностей помешать проведению марша. На перекрестках они оттеснили представителей православной церкви, которые пытались препятствовать проведению марша.

До этого заместитель начальника инспектората полиции Молдавии Георгий Квакалюк заявил журналистам, что 3 тыс. полицейских будут обеспечивать безопасность на массовых мероприятиях, которые проходят в воскресенье в Молдавии.

Он сообщил, что в этот день в разных местах проходит 41 массовое мероприятие, в обеспечении безопасности которых задействована полиция. Среди них - массовая акция протеста, организованная оппозицией в городе Бельцы против изменения избирательной системы в Молдавии, марш сексуальных меньшинств по одной из центральных улиц Кишинева, фестиваль, посвященным семейным традиционным ценностям, митинг памяти жертв СПИДа и ряд других.

"Полиция будет обеспечивать безопасность на всех этих мероприятиях. Призывам граждан соблюдать порядок и действующее законодательство",- заявил Г.Кавкалюк.

Накануне президент Молдавии Игорь Додон подверг критике мероприятия сексуальных меньшинств, которые проводятся в рамках XVI фестиваля ЛГБТ-сообщества "Молдавия Прайд-2017". Он заявил, что категорически осуждает проведение фестиваля и марша ЛГБТ-сообщества.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что в ходе избирательной кампании по выборам президента И.Додон обещал быть президентом всех, он заявил, что "не обещал быть президентом геев".

Сам глава государства вместе с супругой и тремя сыновьями в воскресенье примет участие в мероприятиях по поддержке и продвижению традиционных семейных ценностей, которые проходят на центральной площади Кишинева.