Дальность полета северокорейской ракеты составила около 500 км - военные Южной Кореи

Ракета, запущенная в воскресенье КНДР, пролетела около 500 км, сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на Минобороны страны.

Ранее в воскресенье южнокорейские военные сообщали, что Северная Корея осуществила запуск ракеты неопределенной модификации.

На прошлой неделе Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты средней дальности. Она пролетела около 700 км и упала в акватории Японского моря. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, был осуществлен "пуск недавно разработанной стратегической баллистической ракеты средней дальности Хвасон-12", которая "способна нести крупную тяжелую ядерную боеголовку".