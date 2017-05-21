Депутат Федоров будет добиваться запрета на работу Transparency International в РФ

Депутат-единоросс Евгений Федоров намерен добиться прекращения деятельности Transparency International на территории России.

"Понятно, что это чисто политическая деятельность, направленная на воздействие на политические процессы в России и на политиков в России по соображениям, интересным только их зарубежным заказчикам. И деятельность таких организаций надо прекращать, то есть объявлять их нежелательными организациями по закону и выводить с территории РФ", - заявил Е.Федоров "Интерфаксу".

Е.Федоров сообщил, что уже с понедельника намерен заняться этим вопросом вместе со своими коллегами по Национально-освободительному движению.

Депутат назвал "возмутительной" деятельность этой организации - "иностранного агента, которая действует в интересах своего заказчика".

В свою очередь первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев призвал руководство Transparency International принять решение об увольнении заместителя гендиректора российского отделения организации Ильи Шуманова.

В минувшую субботу И.Шуманов написал на своей страничке в Facebook: "Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придётся пилить расследование по мадам экс-прокурору". Такое заявление он сделал в ответ на предложение депутата Госдумы, экс-прокурора Крыма Н.Поклонской провести антикоррупционную проверку Transparency International Russia и Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

"Господин Шуманов, на мой взгляд, ведет себя совершенно неадекватно. Было бы правильно, и я бы порекомендовал сделать это руководству Transparency International, снять его с должности как можно быстрее, чтобы организация могла сохранить свое лицо. Что произошло? Человек, который в ответ на законное предложение депутата Государственной Думы проверить общественную организацию отвечает шантажом и глупыми угрозами", - сказал А.Исаев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы парламентария.

Он отметил, что Н.Поклонская является депутатом Госдумы и она абсолютно вправе обращаться к правоохранительным органам с просьбой проверить любую организацию, в отношении которой существуют сомнения, насколько открыто и честно эта организация действует. "А заявления, что они теперь в ответ проверят депутата Государственной Думы, выглядят и смешно, и глупо, и непристойно", - сказал он.

Ранее председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что инициирует проверку высказываний замглавы Transparency International Russia Ильи Шуманова в отношении депутата Натальи Поклонской. Об этом сообщила пресс-служба фракции "Единая Россия".

"Соответствующий запрос поступит в Генеральную прокуратуру России уже в понедельник", - говорится в поступившем в воскресенье в "Интерфакс" сообщении.

Со своей стороны вице-спикер Госдумы, лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев расценил слова И.Шуманова как шантаж в отношении Н.Поклонской.

"Такого рода высказывания в адрес представителя власти, который исполняет свои полномочия, абсолютно недопустимы, и могут быть оценены как шантаж", - сказал В.Васильев "Интерфаксу". Он уверен, что подобные заявления могут быть расценены и как "угрозы в адрес политика".

Н.Поклонская возглавляет в Госдуме комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов.