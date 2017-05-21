Южнокорейские военные считают, что Пхеньян осуществил пуск баллистической ракеты средней дальности

Ракета, запущенная КНДР в воскресенье, напоминает баллистическую ракету среднего радиуса действия типа "Пуккыксон-2", сообщают западные СМИ со ссылкой на южнокорейских военных.
По их данным, ракета поднялась на максимальную высоту 560 км, и упала в Японское море в 350 км от восточного побережья Корейского полуострова.
МИД Южной Кореи осудило запуск ракеты, заявив, что он был "безрассудным и безответственным", а также лишил новое южнокорейское правительство надежды на мир.
В свою очередь, представитель Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявил, что "запуск ракеты из КНДР не представлял угрозы для Северной Америки".
"Мы работаем с нашими партнерами над более подробной оценкой. Мы продолжаем внимательно следить за действиями Северной Кореи", - приводят его слова западные СМИ.
Ранее южнокорейские СМИ со ссылкой на Минобороны страны сообщили, что ракета, запущенная в воскресенье КНДР, пролетела около 500 км.
По их информации, запуск был осуществлен в 16:59 по местному времени (10:59 мск). Отмечается, что это восьмой в 2017 пуск ракеты, осуществленный Пхеньяном.
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