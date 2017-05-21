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СНГ 21.05.2017 17:59

Разработан дирижабль нового поколения "Атлант" не требующий при погрузке-разрузке специальной инфраструктуры

Научно-производственное объединение "Росаэросистемы-Авгуръ" разработало дирижабль "Атлант" нового поколения, не требующий специальной инфраструктуры для его погрузки-разгрузки, сообщил президент компании Геннадий Верба.

"Атлант" обладает свойствами и дирижабля, и самолета. Он может работать там, где нет никакой инфраструктуры", - сказал Г.Верба "Интерфаксу-АВН".

Он отметил, что обычно дирижаблям нужна очень серьезная инфраструктура - ангары, причальные и удерживающие мачты как в месте загрузки, так и разгрузки аппарата.

По словам Г.Вербы, при поддержке Фонда "Сколково" был разработан и испытан демонстратор активной системы балансировки дирижабля, благодаря которой аппарат в полете легче воздуха, а на земле он избавляется от ненужной подъемной силы и становится аппаратом тяжелее воздуха. Это очень серьезно упрощает и ускоряет погрузку-выгрузку и не требует какого-либо наземного оборудования.

"Атлант" заточен под то, чтобы не использовать никакую инфраструктуру в месте доставки грузов. Что касается площадки постоянного базирования, там достаточно иметь один эллинг на пять дирижаблей для техобслуживания. Цена таких эллингов порядка 8-10 процентов стоимости летательного аппарата", - сказал Г.Верба.

Он сообщил, что на сегодняшний день разработаны два типа дирижаблей "Атлант" - первый грузоподъемностью 15 тонн ("Атлант-30") при эффективной дальности полета две тысячи километров и второй - грузоподъемностью 60 тонн ("Атлант-100)". В разработке находится и третий вариант - "Атлант-300" грузоподъемностью 170 тонн.

"Проект "Атлант" достаточно динамично развивается, но вопрос его финансирования окончательно еще не решен. Разработчик рассчитывает, что на создание "Атланта-30" уйдет 3-3,5 года, при этом потребуются инвестиции в сумме несколько миллиардов рублей",- сказал Г.Верба.

Он отметил, что аванпроект дирижабля "Атлант" был разработан давно, интерес к нему проявляют как гражданские эксплуатанты, так и военные.

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Тэги: РОССИЯ, ДИРИЖАБЛЬ, РАЗРАБОТКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]