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СНГ 21.05.2017 18:26

На Урале поймали сбежавшего из СИЗО опасного преступника

Правоохранительные органы нашли и задержали особо опасного преступника 34-летнего Сергея Рудиковского, сбежавшего в воскресенье утром из СИЗО N1 в Челябинской области, сообщается на сайте регионального Главного управления ФСИН России.

Отмечается, что поймать его удалось благодаря совместным действиям сотрудников полиции, ФСИН и ФСБ.

Подробности задержания не уточняются.

Ранее сообщалось, что 34-летний С.Рудиковский сбежал в воскресенье утром из СИЗО N1 в Челябинской области. При каких обстоятельствах он совершил побег, Главное управление ФСИН России не поясняло.

Сбежавший осужден к 24 годам лишения свободы по нескольким статьям за убийство, грабеж, мошенничество, разбой, совершенные группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.

До ареста преступник был прописан и проживал в городе Тайшет, Иркутской области.

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Тэги: РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСК, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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