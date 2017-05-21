На Урале поймали сбежавшего из СИЗО опасного преступника

Правоохранительные органы нашли и задержали особо опасного преступника 34-летнего Сергея Рудиковского, сбежавшего в воскресенье утром из СИЗО N1 в Челябинской области, сообщается на сайте регионального Главного управления ФСИН России.
Отмечается, что поймать его удалось благодаря совместным действиям сотрудников полиции, ФСИН и ФСБ.
Подробности задержания не уточняются.
Ранее сообщалось, что 34-летний С.Рудиковский сбежал в воскресенье утром из СИЗО N1 в Челябинской области. При каких обстоятельствах он совершил побег, Главное управление ФСИН России не поясняло.
Сбежавший осужден к 24 годам лишения свободы по нескольким статьям за убийство, грабеж, мошенничество, разбой, совершенные группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.
До ареста преступник был прописан и проживал в городе Тайшет, Иркутской области.
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