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Внешняя политика 21.05.2017 16:50

Президент Азербайджана участвует в Арабо-исламско-американском саммите в Эр-Рияде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев участвует в Арабо-исламско-американском саммите, который проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сообщает пресс-служба главы государства.

Впервые организованный подобный саммит проходит под девизом «Вместе мы сила» с участием руководителей арабских и исламских государств, а также президента США Дональда Трампа.

«На мероприятия предстоит обсуждение роли стран-участниц саммита в вопросах обеспечения глобальной безопасности и стабильности, борьбы с насилием, терроризмом и экстремизмом, а также вопросов углубления сотрудничества в указанных сферах», - говорится в сообщении.

Отмечается, что саммит послужит укреплению деловых, культурных и политических связей, а также обеспечению светлого будущего и обновлению отношений между странами-участницами.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, САУДАРАВИЯ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]