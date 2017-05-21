Президент Азербайджана участвует в Арабо-исламско-американском саммите в Эр-Рияде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев участвует в Арабо-исламско-американском саммите, который проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сообщает пресс-служба главы государства.
Впервые организованный подобный саммит проходит под девизом «Вместе мы сила» с участием руководителей арабских и исламских государств, а также президента США Дональда Трампа.
«На мероприятия предстоит обсуждение роли стран-участниц саммита в вопросах обеспечения глобальной безопасности и стабильности, борьбы с насилием, терроризмом и экстремизмом, а также вопросов углубления сотрудничества в указанных сферах», - говорится в сообщении.
Отмечается, что саммит послужит укреплению деловых, культурных и политических связей, а также обеспечению светлого будущего и обновлению отношений между странами-участницами.
Р.Бабаев
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