Мощи святителя Николая доставлены в Москву

Спецрейсом в Москву прибыли мощи святителя Николая Чудотворца, которые впервые за 930 лет покинули папскую базилику итальянского города Бари.
Верующие московских приходов собрались в аэропорту "Внуково", чтобы встретить святыню. У некоторых в руках цветы и иконы с изображением святителя. Собравшиеся читают молитвы и акафисты любимому святому.
На летном поле мощи святителя Николая встречает рота почетного караула и духовенство. По прибытии митрополит Истринский Арсений отслужит молебен святителю у трапа самолета.
В храме Христа Спасителя, куда мощи доставят к вечерней службе прямо из аэропорта "Внуково", святыню торжественно передадут патриарху Кириллу.
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