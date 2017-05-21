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СНГ 21.05.2017 17:39

Мощи святителя Николая доставлены в Москву

Спецрейсом в Москву прибыли мощи святителя Николая Чудотворца, которые впервые за 930 лет покинули папскую базилику итальянского города Бари.

Верующие московских приходов собрались в аэропорту "Внуково", чтобы встретить святыню. У некоторых в руках цветы и иконы с изображением святителя. Собравшиеся читают молитвы и акафисты любимому святому.

На летном поле мощи святителя Николая встречает рота почетного караула и духовенство. По прибытии митрополит Истринский Арсений отслужит молебен святителю у трапа самолета.

В храме Христа Спасителя, куда мощи доставят к вечерней службе прямо из аэропорта "Внуково", святыню торжественно передадут патриарху Кириллу.

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Тэги: РОССИЯ, СВЯТОЙ, МОЩИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]