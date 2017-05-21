Премьер Турции посетит Грузию

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым посетит с официальным визитом Тбилиси.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба администрации правительства Грузии, официальная церемония встречи турецкого премьера состоится 23 мая.

По данным пресс-службы, после церемонии с турецким коллегой встретится глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили.

В пресс-службе отметили, что после встречи премьеры Грузии и Турции сделают совместные заявления для СМИ.