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Регион 21.05.2017 20:00

Премьер Турции посетит Грузию

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым посетит с официальным визитом Тбилиси.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба администрации правительства Грузии, официальная церемония встречи турецкого премьера состоится 23 мая.

По данным пресс-службы, после церемонии с турецким коллегой встретится глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили.

В пресс-службе отметили, что после встречи премьеры Грузии и Турции сделают совместные заявления для СМИ.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕМЬЕР, ГРУЗИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]