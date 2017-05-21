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Дальнее зарубежье 21.05.2017 20:29

Госсекретарь США Тиллерсон потребовал от КНДР прекратить ракетные испытания

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что осуществленный КНДР запуск ракеты разочаровывает, и призвал прекратить испытания ракет.

"Продолжающиеся испытания разочаровывают и беспокоят. И мы требуем, чтобы они прекратили это", - сказал Р.Тиллерсон в эфире телеканала "Фокс Ньюс".

Ранее южнокорейские СМИ со ссылкой на Минобороны страны сообщили, что баллистическая ракета среднего радиус, запущенная в воскресенье КНДР, пролетела около 500 км.

По их информации, запуск был осуществлен в 16:59 по местному времени (10:59 мск). Отмечается, что это восьмой в 2017 пуск ракеты, осуществленный Пхеньяном.

Администрация США после очередного ракетного пуска в КНДР ранее уже сообщила, что осведомлена об этом запуске. "Мы осведомлены, что Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты средней дальности. Дальность этой системы, которая прошла последнее испытание в феврале, была меньше, чем у ракет, которые КНДР запускала в ходе последних трех испытаний", - цитируют американские СМИ со ссылкой на представителя Белого дома.

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Тэги: США, ТИЛЛЕРСОН, КНДР, РАКЕТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]