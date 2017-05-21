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Внешняя политика 21.05.2017 21:35

Президент Алиев поздравил Эрдогана в связи с переизбранием на пост главы правящей партии в Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил турецкого коллегу Реджеба Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост председателя Партии справедливости и развития.

«Возглавляемая Вами партия в течение 15 лет, что находится у власти, многое сделала для Турции. Реализованные политические, экономические, социальные и прочие проекты позволили сделать Турцию еще более сильной, занять важное место на мировой арене», - отмечается в тексте поздравления И.Алиева, опубликованного на сайте азербайджанского лидера.

И.Алиев отметил, что переизбрание на пост председателя свидетельствует о доверии, которое оказывают Р.Т.Эрдогану члены партии.

«Азербайджан радуется всем успехам Турции на международной арене. Реализуемые нами многочисленные проекты свидетельствуют о тесных связях. Азербайджано-турецкое сотрудничество вносит вклад не только в обеспечение мира и стабильности в регионе, но и расширяет географию сотрудничества. Уверен, что турецко-азербайджанская солидарность и стратегическое партнерство и наши совместные усилия в этом направлении будут служить и укреплять интересы наших народов», - подчеркивается в тексте поздравления.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, ЭРДОГАН, ПОЗДРАВЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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