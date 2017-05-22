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Регион 22.05.2017 08:25

Медведев в Стамбуле встретится с Эрдоганом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе своего визита в Стамбул в понедельник встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба российского правительства.

"Беседа председателя правительства России Дмитрия Медведева и президента Турции Тайипа Эрдогана состоится в понедельник. Российский премьер и турецкий лидер обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений", - сообщили в пресс-службе кабмина.

Д.Медведев прибыл в Стамбул в воскресенье для участия в саммите стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

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Тэги: РОССИЯ, МЕДВЕДЕВ, ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]