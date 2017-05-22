Президент США прибывает с визитом в Израиль

Президент США Дональд Трамп в понедельник в рамках турне по странам Ближнего Востока и Европы прибывает в Израиль.

Ожидается, что в Иерусалиме он встретится с президентом Израиля Реувеном Ривлином, посетит музей Холокоста "Яд ва-Шем", позже его примет израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Вечером Д.Трамп и первая леди США поужинают в компании премьера Израиля и его супруги.

Во вторник американский президент в Вифлееме проведет встречу с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Ожидается также, что Д.Трамп посетит Храм Гроба Господня и Стену Плача.

Из Израиля президент США отправится в Ватикан, где ему назначена аудиенция у папы римского Франциска. Перед тем, как отправиться из Рима в Брюссель, Д.Трамп встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой.