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Дальнее зарубежье 22.05.2017 09:02

Президент США прибывает с визитом в Израиль

Президент США Дональд Трамп в понедельник в рамках турне по странам Ближнего Востока и Европы прибывает в Израиль.

Ожидается, что в Иерусалиме он встретится с президентом Израиля Реувеном Ривлином, посетит музей Холокоста "Яд ва-Шем", позже его примет израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Вечером Д.Трамп и первая леди США поужинают в компании премьера Израиля и его супруги.

Во вторник американский президент в Вифлееме проведет встречу с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Ожидается также, что Д.Трамп посетит Храм Гроба Господня и Стену Плача.

Из Израиля президент США отправится в Ватикан, где ему назначена аудиенция у папы римского Франциска. Перед тем, как отправиться из Рима в Брюссель, Д.Трамп встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ИЗРАИЛЬ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]