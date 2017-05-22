КНДР объявила, что запуск баллистической ракеты среднего радиуса действия был успешным - СМИ

Испытания в КНДР новой баллистической ракеты среднего радиуса действия были успешными, сообщают в понедельник СМИ Южной Кореи со ссылкой на информацию государственных СМИ КНДР.
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за запуском новой ракеты наземного базирования и одобрил ее производство и развертывание, говорится в сообщениях.
Также отмечается, что военные Южной Кореи полагают, что запущенная ракета - того же типа, что и ракета, запущенная 12 февраля с.г. Она разработана с использованием технологий, применяющихся при создании баллистических ракет для подводных лодок.
Ранее южнокорейские СМИ со ссылкой на Минобороны страны сообщили, что ракета, запущенная в воскресенье КНДР, пролетела около 500 км.
По их информации, запуск был осуществлен в 16:59 по местному времени (10:59 мск). Отмечается, что это восьмой в 2017 пуск ракеты, осуществленный Пхеньяном.
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