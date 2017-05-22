Назарбаев в разговоре с Тиллерсоном выразил надежду на качественно новый уровень развития взаимодействия между Казахстаном и США

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на полях саммита "США - Исламский мир" в Эр-Рияде встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщила пресс-служба главы государства.
"В ходе встречи Нурсултан Назарбаев и Государственный секретарь США обсудили текущее состояние и перспективы развития отдельных аспектов двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы казахстанского президента.
Н.Назарбаев и Р.Тиллерсон также обменялись мнениями по наиболее актуальным международным вопросам.
"Глава государства выразил надежду, что взаимодействие между Казахстаном и США по многим направлениям выйдет на качественно новый уровень развития", - отмечается в сообщении.
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