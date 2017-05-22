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СНГ 22.05.2017 09:29

Назарбаев в разговоре с Тиллерсоном выразил надежду на качественно новый уровень развития взаимодействия между Казахстаном и США

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на полях саммита "США - Исламский мир" в Эр-Рияде встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщила пресс-служба главы государства.

"В ходе встречи Нурсултан Назарбаев и Государственный секретарь США обсудили текущее состояние и перспективы развития отдельных аспектов двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы казахстанского президента.

Н.Назарбаев и Р.Тиллерсон также обменялись мнениями по наиболее актуальным международным вопросам.

"Глава государства выразил надежду, что взаимодействие между Казахстаном и США по многим направлениям выйдет на качественно новый уровень развития", - отмечается в сообщении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, США, ГОССЕКРЕТАРЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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