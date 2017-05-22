В Нью-Йорке представлен прототип онлайн-платформы GOALHUB для ЦУР

В рамках проходившего 15-16 мая 2017 года в Нью-Йорке Форума ООН по вопросам Науки, Технологий и Инноваций (НТИ), на параллельном мероприятии "Цели устойчивого развития (ЦУР) в действии: от идей к НТИ решениям" был представлен прототип онлайн-платформы GOALHUB для ЦУР, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" завотделом "Международные связи" Института Экономики НАНА, д.ф.э., доц. Руфат Эфендиев.

"Новые и адаптированные технологические решения будут играть основополагающую роль в преобразовании нашего мира, как было указано в повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. Несомненно, реализация данных решений будет зависеть от информированности правительств, организаций и ключевых акторов об имеющихся у них вариантах. В данном контексте, Форум в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке стал великолепной площадкой для представления трех креативных идей, победивших на проходившем 12-14 февраля 2017 года в Дубае Всемирном Саммите правительств", сказал Р.Эфендиев.

В рамках данного Саммита было созвано 14 групп с участием многих заинтересованных сторон для определения возможных решений для содействия реализации ЦУР ООН, и лишь три были выбраны в качестве наиболее перспективных для продвижения: «Здоровье в ваших руках» (в рамках Цели 3: Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте), "Целевой центр" (GOALHUB, в рамках Цели 10: Сокращение неравенства внутри стран и между ними) и "В Игре" (в рамках Цели 5: Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек).

GOALHUB (Целевой центр) - это концепция онлайн-платформы, которая позволит правительственным учреждениям и некоммерческим организациям в развивающихся странах использовать возможности, связанные с решением существующих проблем для достижения ЦУР ООН, и затрагивающих беднейшие 40% их населения, с помощью науки, прикладных технологий и инноваций. Эта платформа призвана предоставлять доступ к инструментам, создавая новые сети знаний и поддерживая существующие, позволяя также осуществлять интерактивное моделирование и устанавливать связи между частным сектором, правительствами, организациями гражданского общества, новаторами и агентствами по оказанию помощи.

"Для меня, как для члена международной команды, выигравшей второе место в Дубае на Всемирном Саммите правительств, Форум ООН в Нью-Йорке стал уникальной возможностью представить нашу идею, услышать ценные комментарии и определиться с дальнейшими шагами. Наша команда, включала представителей из ОАЭ, Ирландии, Уганды и Литвы, и в данном контексте, я испытывал огромную ответственность, представляя нашу страну - Азербайджан", добавил Р.Эфендиев.

Отметим, что Азербайджан, как государство, приверженное целям развития, намеченным в рамках ООН, включил их в свои национальные цели и добился значительных результатов в области развития, в частности, в обеспечении динамичного и устойчивого развития, а также универсального среднего образования, ликвидации крайней бедности и голода, а также поощрения гендерного равенства.

На состоявшемся 25-27 сентября 2015 года Саммите по устойчивому развитию государств-членов ООН Азербайджан присоединился к новым глобальным Целям устойчивого развития (ЦУР) на 2016-2030 годы. Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 6 октября 2016 года был создан Национальный координационный совет по устойчивому развитию для координации выполнения задач, поставленных перед государственными органами в связи с обязательствами, вытекающими из ЦУР.

Дополнительная информация:

https://sustainabledevelopment.un.org/TFM/STIForum2017#forum

https://magic.piktochart.com/output/20749337-sdgs-in-action-wgs-long-thnk-report