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ТЭК 22.05.2017 09:07

Нефть дорожает на ожиданиях продления и расширения ограничений ОПЕК и не-ОПЕК, Brent у $54,2

Нефть дорожает в ходе азиатских торгов в понедельник на ожиданиях, что соглашение нефтедобывающих государств об ограничении ее производства будет не только продлено, но и расширено, сообщает CNBC.

Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 увеличилась на 47 центов (0,87%) - до $54,23 за баррель.

Июньский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 47 центов (0,93%) - до $50,80 за баррель.

В прошлую пятницу обе марки прибавили примерно по 2%, Brent опустилась до $53,61 за баррель, WTI - до $50,33 за баррель, превысив отметку $50 за баррель впервые за месяц.

По итогам недели цена Brent увеличилась на 5,5%, WTI - на 5,2%.

По данным информированных источников, на заседании ОПЕК в Вене на этой неделе будет обсуждаться возможность более масштабных сокращений нефтедобычи, чем согласованные на первое полугодие 1,8 млн баррелей в сутки. Некоторые аналитики считают, что без увеличения объемов сокращения не удастся восстановить равновесие спроса и предложения на нефтяном рынке в текущем году.

При этом рынок уже заложил в цену продление договоренностей как минимум до конца 2017 года, а потенциально - и на первый квартал 2018 года.

По оценкам министерства энергетики США, выручка ОПЕК от нефтяного экспорта увеличится до $539 млрд в текущем году, поскольку цена нефти будет немного выше, чем в 2016 году.

Вместе с тем рынок пока не реагирует на данные Baker Hughes об увеличении числа буровых установок, эксплуатируемых в США, по итогам 18-й недели подряд, что предвещает дальнейший рост нефтедобычи в стране.

Количество установок, используемых для бурения нефтяных скважин, повысилось на прошлой неделе на 8 единиц, до 720. С мая прошлого года возобновлена эксплуатация 404 нефтяных установок, то есть их число подскочило на 128%.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]