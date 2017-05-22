Евро подорожал к манату до 1,9047 AZN/1EUR

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 22 мая сохранил на уровне 1,7023 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 22 мая ЦБА определил в 1,9047 манат/1EUR (19 мая - 1,8916 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 22 мая установил на уровне 0,03 манат/1RUB (19 мая- 0,0296 манат/1RUB).

Н.Аббасова