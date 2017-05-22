В Киргизии ждут первого визита главы МИД ОАЭ

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных арабских эмиратов шейх Абдулла бен Зайд аль-Нахайян в рамках турне по странам Центральной Азии впервые посетит Киргизию с официальным визитом.
"24 мая состоится официальный визит Министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Шейха Абдуллы бен Зайд аль-Нахайяна в Киргизию в рамках его турне по странам Центральной Азии", - сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства.
По словам собеседника агентства, визит является первым посещением главой внешнеполитического ведомства ОАЭ Киргизии.
"В рамках визита планируются его двусторонние переговоры с министром иностранных дел Киргизии Эрланом Абдылдаевым, встречи с руководством республики, проведение бизнес-форума с участием бизнесменов двух стран, а также подписание двусторонних документов", - отметил представитель киргизского МИД.
"Ожидается, что в ходе данного визита сторонами будут обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, международной проблематики, взаимодействия двух стран в сфере безопасности, а также вопросы сотрудничества в рамках международных организаций", - добавил представитель пресс-службы.
Член правящей семьи эмирата Абу-Даби шейх Абдулла бен Зайд аль-Нахайян является сыном основателя ОАЭ шейха Зайда бен Султана аль-Нахайяна.
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