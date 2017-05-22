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СНГ 22.05.2017 13:04

Медведев: необходимо прочное взаимодействие ОЧЭС с международными и региональными организациями, банками и фондами

Странам Организации Черноморского экономического сотрудничества необходимо наладить партнерство для интеграционных процессов с другими международными организациями, такими как ЕАЭС и ШОС, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В понедельник глава российского правительства принял участие в саммите ОЧЭС в Стамбуле.

"У каждой из наших стран есть реальные возможности для кооперации, мы участвуем в соглашениях по упрощению процедур торговли, по отраслевому сотрудничеству. Россия работает в нескольких форматах. Мы действительно развиваем Евразийский экономический союз, создавая безбарьерную среду для перемещения товаров. Наш союз открыт для взаимодействия", - подчеркнул Д.Медведев.

Он отметил, что ранее была создана зона свободной торговли с Вьетнамом и рядом других государств, в связи с чем необходимо выстраивать общее пространство для всех интеграционных объединений, включая Евразийское партнерство, Шанхайскую организацию сотрудничества и другие организации.

"Исходя из этих реалий, наша организация, на наш взгляд, могла бы быть глубже встроена в систему региональной кооперации. Нужно наладить прочное взаимодействие с международными и региональными организациями, с банками, с фондами, формировать на их основе полноценное развернутое партнерство", - заявил Д.Медведев.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ОЧЭС, РОССИЯ, ПРЕМЬЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]