Медведев: необходимо прочное взаимодействие ОЧЭС с международными и региональными организациями, банками и фондами

Странам Организации Черноморского экономического сотрудничества необходимо наладить партнерство для интеграционных процессов с другими международными организациями, такими как ЕАЭС и ШОС, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
В понедельник глава российского правительства принял участие в саммите ОЧЭС в Стамбуле.
"У каждой из наших стран есть реальные возможности для кооперации, мы участвуем в соглашениях по упрощению процедур торговли, по отраслевому сотрудничеству. Россия работает в нескольких форматах. Мы действительно развиваем Евразийский экономический союз, создавая безбарьерную среду для перемещения товаров. Наш союз открыт для взаимодействия", - подчеркнул Д.Медведев.
Он отметил, что ранее была создана зона свободной торговли с Вьетнамом и рядом других государств, в связи с чем необходимо выстраивать общее пространство для всех интеграционных объединений, включая Евразийское партнерство, Шанхайскую организацию сотрудничества и другие организации.
"Исходя из этих реалий, наша организация, на наш взгляд, могла бы быть глубже встроена в систему региональной кооперации. Нужно наладить прочное взаимодействие с международными и региональными организациями, с банками, с фондами, формировать на их основе полноценное развернутое партнерство", - заявил Д.Медведев.
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