Президент Молдавии на встрече с Медведевым заявил о значительном прогрессе российско-молдавского взаимодействия в торговле

Президент Молдавии Игорь Додон на встрече с главой российского правительства Дмитрием Медведевым заявил о серьезном продвижении с Россией в вопросах, связанных с экономикой и миграционной сферой.
"По тем позициям, по которым мы договаривались с Владимиром Владимировичем (Путиным) в начале января, у нас есть серьезное продвижение - и по экспорту, и по миграционной политике", - сказал И.Додон в ходе встречи в понедельник в Стамбуле.
За первые три месяца текущего года значительно вырос молдавский экспорт в РФ, по отдельным позициям - более чем на 40%, отметил президент Молдавии.
Он также поблагодарил российскую сторону "за помощь, которая оказывается нашим мигрантам". "Было несколько этапов легализации, которую прошло несколько десятков тысяч наших граждан", - подчеркнул И.Додон.
Д.Медведев со своей стороны предложил президенту Молдавии посмотреть, как в целом развивается экономическое сотрудничество между двумя странами с учетом того, что "за последние годы там было много проблем". "Давайте обсудим, какие здесь могут быть подходы, включая и разрешение системных проблем, которые копились во взаимоотношениях между нашими странами в последний период", - сказал премьер-министр РФ.
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