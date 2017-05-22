Carlsberg Azerbaijan отбирает дилеров для продажи разливного пива, отмечается в объявлении компании.
«Обязательными условиями для участия в отборе являются наличие собственного оборудования для продажи разливного пива, возможностей независимой перевозки продукции компании и оформления банковской гарантии», - отмечается в сообщении.
Согласно сообщению, продажи должны осуществляться по каналу on-trade, то есть в местах, где непосредственно происходит потребление разливного пива.
Завод располагается в городе Хырдалан, в 10 км от Баку. Он входит в Carlsberg Group c 2008 года, и в мае 2009 года завод был открыт после реконструкции. Компания имеет долю пивоваренного рынка Азербайджана в 75%.
С 14 февраля 2017 года ООО «Балтика-Баку» переименовано в ООО «Carlsberg Azerbaijan». Этот шаг проведен с целью дальнейшей интеграции компании в Carlsberg Group.
Производственная мощность завода — 10 млн декалитров в год. Компания обеспечивает рабочими местами порядка 190 человек и около 400 опосредовано (дистрибьюторы, агентства, подрядчики). Общая сумма инвестиций компании в развитие завода превышает 47 млн манатов. Компания выпускает пиво под такими брендами как Xırdalan, Tuborg, «Балтика 7», «Балтика 0», «Балтика 9», Xırdalan Draft, Kuler, Əfsanə, «Жигулевское фирменное».
А.Ахундов
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