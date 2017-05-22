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Бизнес и законодательство 22.05.2017 12:17

Carlsberg Azerbaijan отбирает дилеров для продажи разливного пива

Carlsberg Azerbaijan отбирает дилеров для продажи разливного пива, отмечается в объявлении компании.

«Обязательными условиями для участия в отборе являются наличие собственного оборудования для продажи разливного пива, возможностей независимой перевозки продукции компании и оформления банковской гарантии», - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, продажи должны осуществляться по каналу on-trade, то есть в местах, где непосредственно происходит потребление разливного пива.

Завод располагается в городе Хырдалан, в 10 км от Баку. Он входит в Carlsberg Group c 2008 года, и в мае 2009 года завод был открыт после реконструкции. Компания имеет долю пивоваренного рынка Азербайджана в 75%.

С 14 февраля 2017 года ООО «Балтика-Баку» переименовано в ООО «Carlsberg Azerbaijan». Этот шаг проведен с целью дальнейшей интеграции компании в Carlsberg Group.

Производственная мощность завода — 10 млн декалитров в год. Компания обеспечивает рабочими местами порядка 190 человек и около 400 опосредовано (дистрибьюторы, агентства, подрядчики). Общая сумма инвестиций компании в развитие завода превышает 47 млн манатов. Компания выпускает пиво под такими брендами как Xırdalan, Tuborg, «Балтика 7», «Балтика 0», «Балтика 9», Xırdalan Draft, Kuler, Əfsanə, «Жигулевское фирменное».

А.Ахундов

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Тэги: CARLSBERG, ДИЛЕРЫ, ОТБОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]