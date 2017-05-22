Сенатор Маккейн утверждает, что Лаврова не стоило допускать в Овальный кабинет на встречу с Трампом

Сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил в интервью американскому телеканалу "Фокс-ньюс", что глава МИД РФ Сергей Лавров не должен был присутствовать в Овальном кабинете Белого дома во время недавних переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

По словам сенатора, С.Лаврову "нечего было делать в Овальном кабинете".

Ранее сообщалось, что Д.Трамп назвал "очень, очень хорошей" состоявшуюся 10 мая встречу с главой МИД России С.Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком.

Позднее в СМИ появилась информация, что американский президент якобы передал российским дипломатам "высоко секретную информацию", касающуюся террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), что вызвало резкую негативную реакцию со стороны некоторых американских политиков

В свою очередь Д.Трамп заявил, что имел полное право делиться важной информацией с Россией. "Как президент я хотел поделиться с Россией фактами, относящимися к терроризму и безопасности авиационных полетов. И я имею на это полное право", - заявил он.