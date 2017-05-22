Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.9047 RUR   0.03 GBR   2.2128 TRY   0.476

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.35 Brent   52.51

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 22° Завтра 15° 23° 24 Май 15° 22° 25 Май 14° 21°

Дальнее зарубежье 22.05.2017 13:29

Сенатор Маккейн утверждает, что Лаврова не стоило допускать в Овальный кабинет на встречу с Трампом

Сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил в интервью американскому телеканалу "Фокс-ньюс", что глава МИД РФ Сергей Лавров не должен был присутствовать в Овальном кабинете Белого дома во время недавних переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

По словам сенатора, С.Лаврову "нечего было делать в Овальном кабинете".

Ранее сообщалось, что Д.Трамп назвал "очень, очень хорошей" состоявшуюся 10 мая встречу с главой МИД России С.Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком.

Позднее в СМИ появилась информация, что американский президент якобы передал российским дипломатам "высоко секретную информацию", касающуюся террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), что вызвало резкую негативную реакцию со стороны некоторых американских политиков

В свою очередь Д.Трамп заявил, что имел полное право делиться важной информацией с Россией. "Как президент я хотел поделиться с Россией фактами, относящимися к терроризму и безопасности авиационных полетов. И я имею на это полное право", - заявил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, КРИТИКА


Похожие новости


Лавров заявляет о нелегитимности военного удара США на юге Сирии Трамп рассчитывает, что расследование подтвердит отсутствие связей его предвыборного штаба с иностранными субъектами Путин усматривает политическую шизофрению в обвинениях в выдаче секретов России, выдвинутых против Трампа Финляндия оставляет в силе предложение о встрече Путина и Трампа Трамп заявляет, что имел полное право делиться с Россией информацией на переговорах в Вашингтоне Путин предлагает США вернуться к вопросу о заключении соглашения по кибербезопасности

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]