Сенатор Маккейн утверждает, что Лаврова не стоило допускать в Овальный кабинет на встречу с Трампом

Сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил в интервью американскому телеканалу "Фокс-ньюс", что глава МИД РФ Сергей Лавров не должен был присутствовать в Овальном кабинете Белого дома во время недавних переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
По словам сенатора, С.Лаврову "нечего было делать в Овальном кабинете".
Ранее сообщалось, что Д.Трамп назвал "очень, очень хорошей" состоявшуюся 10 мая встречу с главой МИД России С.Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком.
Позднее в СМИ появилась информация, что американский президент якобы передал российским дипломатам "высоко секретную информацию", касающуюся террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), что вызвало резкую негативную реакцию со стороны некоторых американских политиков
В свою очередь Д.Трамп заявил, что имел полное право делиться важной информацией с Россией. "Как президент я хотел поделиться с Россией фактами, относящимися к терроризму и безопасности авиационных полетов. И я имею на это полное право", - заявил он.
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