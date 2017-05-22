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АПК 22.05.2017 12:35

Бухарест готов развивать сотрудничество с Баку в сферах туризма и АПК – румынский посол

Бухарест заинтересован в развитии сотрудничества с Баку в сфере туризма и АПК, заявил посол Румынии в Азербайджане Дан Янку.

"Азербайджан имеет потенциал для развития сферы туризма, сельского хозяйства. Моим соотечественникам стоит оценить этот потенциал, не только туристам, но и инвесторам",- сказал Д.Янку в понедельник на брифинге в Баку.

По словам посла, за 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Румынией отношения между странами удалось расширить сферы сотрудничества. "Сегодня мы развиваем связи и в других сферах, таких как образование",- отметил он.

Д.Янку также сообщил, что в прошлом году товарооборот между странами составил $170 млн долларов. "В настоящее время ведется работа над организацией 5-го заседания азербайджано-румынской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству", - сказал дипломат.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РУМЫНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ИНТЕРЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]