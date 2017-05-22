Бухарест готов развивать сотрудничество с Баку в сферах туризма и АПК – румынский посол

Бухарест заинтересован в развитии сотрудничества с Баку в сфере туризма и АПК, заявил посол Румынии в Азербайджане Дан Янку.
"Азербайджан имеет потенциал для развития сферы туризма, сельского хозяйства. Моим соотечественникам стоит оценить этот потенциал, не только туристам, но и инвесторам",- сказал Д.Янку в понедельник на брифинге в Баку.
По словам посла, за 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Румынией отношения между странами удалось расширить сферы сотрудничества. "Сегодня мы развиваем связи и в других сферах, таких как образование",- отметил он.
Д.Янку также сообщил, что в прошлом году товарооборот между странами составил $170 млн долларов. "В настоящее время ведется работа над организацией 5-го заседания азербайджано-румынской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству", - сказал дипломат.
Ф.Исазаде
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