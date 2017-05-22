Медведев уверен, что странам ОЧЭС под силу превратить регион в зону стабильности и процветания

Государства Организации Черноморского экономического сотрудничества должны извлечь реальную пользу для своих экономик, а также превратить регион в зону стабильности, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Черное море - действительно, наше общее богатство, наше достояние. Все мы хотим превратить регион в зону стабильности и процветания, извлечь из нашего морского соседства реальную пользу для наших экономик. Я уверен, что это нам по силам", - заявил Д.Медведев на саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества в понедельник.

"Сегодня мы принимаем юбилейную итоговую декларацию. Это сбалансированный, содержательный документ, который отражает, как текущие приоритеты, так и перспективные цели. Российская Федерация этот документ поддерживает", - сказал Д.Медведев.