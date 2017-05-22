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СНГ 22.05.2017 13:41

Медведев уверен, что странам ОЧЭС под силу превратить регион в зону стабильности и процветания

Государства Организации Черноморского экономического сотрудничества должны извлечь реальную пользу для своих экономик, а также превратить регион в зону стабильности, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Черное море - действительно, наше общее богатство, наше достояние. Все мы хотим превратить регион в зону стабильности и процветания, извлечь из нашего морского соседства реальную пользу для наших экономик. Я уверен, что это нам по силам", - заявил Д.Медведев на саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества в понедельник.

"Сегодня мы принимаем юбилейную итоговую декларацию. Это сбалансированный, содержательный документ, который отражает, как текущие приоритеты, так и перспективные цели. Российская Федерация этот документ поддерживает", - сказал Д.Медведев.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕМЬЕР, ОЧЭС, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]