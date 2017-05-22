Украинской Раде предлагают ввести визовый режим с Россией

Руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак высказался за введение визового режима с РФ.

"Напомню о законопроекте о введении визового режима с Россией. Мы должны использовать все оправданные методы для борьбы с агрессором, который должен заплатить высокую цену за нападение на наше государство", - сказал М.Бурбак в понедельник на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента.

Кроме того, М.Бурбак от имени фракции призвал парламентариев поддержать внесение изменений в законодательство относительно введения 75% квоты для украинского языка на телевидении.