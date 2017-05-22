Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.9047 RUR   0.03 GBR   2.2128 TRY   0.476

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.35 Brent   52.51

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 22° Завтра 15° 23° 24 Май 15° 22° 25 Май 14° 21°

СНГ 22.05.2017 14:15

Украинской Раде предлагают ввести визовый режим с Россией

Руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак высказался за введение визового режима с РФ.

"Напомню о законопроекте о введении визового режима с Россией. Мы должны использовать все оправданные методы для борьбы с агрессором, который должен заплатить высокую цену за нападение на наше государство", - сказал М.Бурбак в понедельник на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента.

Кроме того, М.Бурбак от имени фракции призвал парламентариев поддержать внесение изменений в законодательство относительно введения 75% квоты для украинского языка на телевидении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПАРЛАМЕНТ, РОССИЯ, ВИЗЫ


Похожие новости


Премьер Украины заявляет, что не боится постановки в парламенте вопроса о вотуме недоверия правительству Порошенко внесет в Раду кандидатуру на пост главы Нацбанка Украины после согласования В Верховной Раде Украины официально объявлено об избрании Герасимова новым руководителем фракции Блока Порошенко Порошенко подтверждает негативное отношение к идее досрочных парламентских выборов на Украине Украинские парламентарии посетят 19 февраля Баку для обсуждения активизации межпарламентского сотрудничества Спикер украинской Рады получил заявление Яценюка об отставке

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]