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Дальнее зарубежье 22.05.2017 12:48

Граждане США, Словакии и Австралии погибли при восхождении на Эверест

Три альпиниста погибли во время попытки покорить Эверест, еще один человек пропал без вести, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на местные власти.

Погибшие - граждане США, Словакии и Австралии. Все они осуществляли восхождение по отдельности.

Четвертый альпинист из Индии пропал в субботу вечером после того, как начал спуск с вершины. Ведутся поисково-спасательные работы, задействован вертолет.

Отмечается, что возможной причиной гибели трех альпинистов могли стать плохие погодные условия, в частности, сильные порыва ветра.

Ранее в этом году при попытке покорить Эверест погибли два человека - 40-летний швейцарец и 85-летний непалец.

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Тэги: НЕПАЛ, ЭВЕРЕСТ, АЛЬПИНИСТЫ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]