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Дальнее зарубежье 22.05.2017 14:26

Ford планирует сменить CEO из-за падения стоимости акций - СМИ

Ford Motor Co. планирует заменить гендиректора Марка Филдса топ-менеджером Джимом Хэкеттом, который сейчас отвечает за разработку беспилотных автомобилей, сообщают в понедельник американские СМИ.

По данным The New York Times, официального объявления можно ждать уже в понедельник.

Как сообщает Forbes, автоконцерн ожидают и другие перестановки в руководстве: в частности, будут расширены роли президента Ford в регионе Европа, Ближний Восток и Африка Джеймса Фарли и главы Ford Americas Джозефа Хинрикса.

AP пишет, что основной причиной отставки М.Филдса является падение цены акций Ford. М.Филдс руководит компанией с 1 июля 2014 года, и за это время стоимость ее бумаг рухнула на 30%, в том числе с начала 2017 года - более чем на 10%.

Капитализация Ford составляет около $43 млрд.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, FORD, CEO, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]