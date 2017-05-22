Ford планирует сменить CEO из-за падения стоимости акций - СМИ

Ford Motor Co. планирует заменить гендиректора Марка Филдса топ-менеджером Джимом Хэкеттом, который сейчас отвечает за разработку беспилотных автомобилей, сообщают в понедельник американские СМИ.
По данным The New York Times, официального объявления можно ждать уже в понедельник.
Как сообщает Forbes, автоконцерн ожидают и другие перестановки в руководстве: в частности, будут расширены роли президента Ford в регионе Европа, Ближний Восток и Африка Джеймса Фарли и главы Ford Americas Джозефа Хинрикса.
AP пишет, что основной причиной отставки М.Филдса является падение цены акций Ford. М.Филдс руководит компанией с 1 июля 2014 года, и за это время стоимость ее бумаг рухнула на 30%, в том числе с начала 2017 года - более чем на 10%.
Капитализация Ford составляет около $43 млрд.
Баку и Тбилиси намерены развивать военное сотрудничество в рамках противодействия сепаратизму и терроризму
Министры обороны Азербайджана и Грузии отмечают важность обеспечения региональной стабильности
Азербайджан заинтересован в тесном сотрудничестве с европейскими институтами – президент Алиев
Нефть продолжает подъем на заявлениях саудовского министра, Brent у $54,1
Импорт в Азербайджан минеральных удобрений в I квартале увеличился в 4,2 раза
Власти Азербайджана в 2016г 68% средств Резервного фонда кабмина в госбюджете направили на повышение капитала МБА
Жители США и Мексики признаны самыми тучными в мире - ОЭСР
Концерт этнической музыки Румынии пройдет в Баку 17 июня
Минтуризма Азербайджана подготовит Генплан развития Хызы-Хачмазской рекреационной зоны
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Президент МАПРЯЛ, академик Людмила Вербицкая посетила РИКЦ в Баку
Nar организовал тренинг для студентов, посвященный мобильной связи
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»