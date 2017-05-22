Россия выделяет $1 млн на подготовку совместных проектов в рамках ОЧЭС

Россия выделит $1 млн на реализацию совместных проектов со странами Организации Черноморского экономического союза (ОЧЭС), сообщил в понедельник в Стамбуле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на саммите Организации.
"По инициативе нашей страны был создан механизм проектного сотрудничества. Для подготовки этих проектов мы уже выделили определенные средства. Они пока начальные. Где-то в районе $1 млн. Но, тем не менее, нужно пытаться и на этой основе охватить такие важнейшие сферы, как энергоэффективность, зеленые технологии, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка экспорта", - сказал премьер-министр РФ.
"Мы, как и другие страны, здесь представленные за этим "круглым столом", реализуем целый ряд масштабных проектов с партнерами по Черноморскому экономическому сотрудничестве в двустороннем формате. Речь идет об авиастроении, машиностроении, химической промышленности, металлургии. Но многосторонних проектов, их, к сожалению, немного. Их пока недостаточно",- подчеркнул Д.Медведев.
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