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СНГ 22.05.2017 15:04

Россия выделяет $1 млн на подготовку совместных проектов в рамках ОЧЭС

Россия выделит $1 млн на реализацию совместных проектов со странами Организации Черноморского экономического союза (ОЧЭС), сообщил в понедельник в Стамбуле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на саммите Организации.

"По инициативе нашей страны был создан механизм проектного сотрудничества. Для подготовки этих проектов мы уже выделили определенные средства. Они пока начальные. Где-то в районе $1 млн. Но, тем не менее, нужно пытаться и на этой основе охватить такие важнейшие сферы, как энергоэффективность, зеленые технологии, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка экспорта", - сказал премьер-министр РФ.

"Мы, как и другие страны, здесь представленные за этим "круглым столом", реализуем целый ряд масштабных проектов с партнерами по Черноморскому экономическому сотрудничестве в двустороннем формате. Речь идет об авиастроении, машиностроении, химической промышленности, металлургии. Но многосторонних проектов, их, к сожалению, немного. Их пока недостаточно",- подчеркнул Д.Медведев.

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Тэги: РОССИЯ, ОЧЭС, МЕДВЕДЕВ, ПРОЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]