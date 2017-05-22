Филиппинам нужно высокоточное оружие, производимое в РФ и КНР - президент Дутерте

Манила заинтересована в закупке у России или Китая высокоточных вооружений, заявил президент Филиппин Родриго Дутерте.

"Нужно высокоточное оружие, которое может эффективно поражать цели, и нам известно, что оружие такого класса есть у Китая и России", - сказал Р.Дутерте в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Мы открыто обращаемся к вам с предложением дружбы и хотим приобретать у вас оружие, которое нам нужно. Не вертолеты, хотя и вертолеты могут помочь в борьбе против повстанцев, а бороться с ними очень трудно", - добавил он.