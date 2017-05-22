Выпускникам школ Киргизии в очередной раз запретили праздновать "Последний звонок" в кафе и ресторанах, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского Министерства образования и науки.

Согласно подписанному министром образования и науки Киргизии Гульмирой Кудайбердиевой приказу, ученикам запрещается праздновать "Последний звонок" в кафе, ресторанах и на природе. Этим же приказом директорам школ запрещается собирать деньги на проведение и организацию подобных мероприятий.

"Приказ был подписан еще 31 марта, однако с приближением даты "Последнего звонка" мы проводим дополнительную работу по информированию работников образовательных учреждений и родителей школьников", - сообщил представитель пресс-службы.

В Ошском управлении Министерства образования республики сообщили агентству, что классные руководители будут нести ответственность за неисполнение данного приказа. "Родители учеников выпускных классов уже получили письма от администраций школ, где говорится о данном приказе", - сказал собеседник агентства.

Руководитель пресс-службы УВД Ошской области (юг Киргизии) Жениш Аширбаев со своей стороны отметил, что, "уже сейчас идут разъяснительные работы с родителями, проводятся встречи с владельцами кафе-ресторанов, дорогих автомашин, которые сдаются в аренду".

"Они будут нести ответственность за безопасность школьников и выпускников. У каждой школы будут дежурить сотрудники патрульной милиции. На всех въездах в город Ош будут выставлены мобильные блокпосты, они будут проверять автомобили и водителей, чтобы школьники не выезжали на природу", - сказал Ж.Аширбаев.

"К сожалению, мы имеем горький опыт предыдущих лет, когда выпускники школ в пьяном состоянии за рулем попадали в ДТП со смертельным исходом", - отметил он.

Мать ученика 11-класса одной из средних школ республики Гулмайрам Сейдалиева сообщила агентству, что получила от администрации школы подобное письмо. "Сын со школы принес письмо, в нем говориться о запрете. Я подписала письмо", - отметила она.

По ее словам, она только рада этому. "Так будет легче контролировать, как дети празднуют окончание школы. Прежде всего, это, конечно же, безопасность наших детей", - заявила она.

Министр образования Киргизии ежегодно издает приказ о запрете праздновать "Последний звонок" вне территории школы. Однако, выпускники, несмотря на запреты, продолжают праздновать окончание школы за пределами образовательных учреждений. Фиксируются различные инциденты с участием школьников. В 2015 году в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области (юг Киргизии) старшеклассники, праздновавшие окончание школы, попали в ДТП. В результате происшествия погибли трое подростков, еще шестеро получили различные травмы.