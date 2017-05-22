Выпускникам школ Киргизии в очередной раз запретили праздновать "Последний звонок" в кафе и ресторанах, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского Министерства образования и науки.
Согласно подписанному министром образования и науки Киргизии Гульмирой Кудайбердиевой приказу, ученикам запрещается праздновать "Последний звонок" в кафе, ресторанах и на природе. Этим же приказом директорам школ запрещается собирать деньги на проведение и организацию подобных мероприятий.
"Приказ был подписан еще 31 марта, однако с приближением даты "Последнего звонка" мы проводим дополнительную работу по информированию работников образовательных учреждений и родителей школьников", - сообщил представитель пресс-службы.
В Ошском управлении Министерства образования республики сообщили агентству, что классные руководители будут нести ответственность за неисполнение данного приказа. "Родители учеников выпускных классов уже получили письма от администраций школ, где говорится о данном приказе", - сказал собеседник агентства.
Руководитель пресс-службы УВД Ошской области (юг Киргизии) Жениш Аширбаев со своей стороны отметил, что, "уже сейчас идут разъяснительные работы с родителями, проводятся встречи с владельцами кафе-ресторанов, дорогих автомашин, которые сдаются в аренду".
"Они будут нести ответственность за безопасность школьников и выпускников. У каждой школы будут дежурить сотрудники патрульной милиции. На всех въездах в город Ош будут выставлены мобильные блокпосты, они будут проверять автомобили и водителей, чтобы школьники не выезжали на природу", - сказал Ж.Аширбаев.
"К сожалению, мы имеем горький опыт предыдущих лет, когда выпускники школ в пьяном состоянии за рулем попадали в ДТП со смертельным исходом", - отметил он.
Мать ученика 11-класса одной из средних школ республики Гулмайрам Сейдалиева сообщила агентству, что получила от администрации школы подобное письмо. "Сын со школы принес письмо, в нем говориться о запрете. Я подписала письмо", - отметила она.
По ее словам, она только рада этому. "Так будет легче контролировать, как дети празднуют окончание школы. Прежде всего, это, конечно же, безопасность наших детей", - заявила она.
Министр образования Киргизии ежегодно издает приказ о запрете праздновать "Последний звонок" вне территории школы. Однако, выпускники, несмотря на запреты, продолжают праздновать окончание школы за пределами образовательных учреждений. Фиксируются различные инциденты с участием школьников. В 2015 году в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области (юг Киргизии) старшеклассники, праздновавшие окончание школы, попали в ДТП. В результате происшествия погибли трое подростков, еще шестеро получили различные травмы.
Баку и Тбилиси намерены развивать военное сотрудничество в рамках противодействия сепаратизму и терроризму
Министры обороны Азербайджана и Грузии отмечают важность обеспечения региональной стабильности
Азербайджан заинтересован в тесном сотрудничестве с европейскими институтами – президент Алиев
Генсек ОПЕК: мы видим некоторый свет в конце тоннеля
Нефть продолжает подъем на заявлениях саудовского министра, Brent у $54,1
Импорт в Азербайджан минеральных удобрений в I квартале увеличился в 4,2 раза
Жители США и Мексики признаны самыми тучными в мире - ОЭСР
Концерт этнической музыки Румынии пройдет в Баку 17 июня
Минтуризма Азербайджана подготовит Генплан развития Хызы-Хачмазской рекреационной зоны
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Президент МАПРЯЛ, академик Людмила Вербицкая посетила РИКЦ в Баку
Nar организовал тренинг для студентов, посвященный мобильной связи
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»