Валютные резервы Азербайджана в 2014-2016гг сократились на 27% - Счетпалата

Валютные резервы Азербайджана в 2014-2016гг сократились на 27% - до $37 млрд 121,4 млн на 1 января 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Счетной палате.

"На 31 декабря 2014 года валютные резервы Азербайджана составляли $50 млрд 862,4 млн, на 31 декабря 2015 года - $38 млрд 590,8 млн, на 31 декабря 2016 года - $37 млрд 121,4 млн. При этом в 2016 году валютные резервы сократились на 3,8%", - отмечает Счетпалата.

За 2014-2016гг резервы Центробанка Азербайджана сократились в 3,5 раза – до $3 млрд 974,4 млн, активы Государственного нефтяного фонда – на 11,9% - до $33 млрд 147 млн.

А.Азизов