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Дальнее зарубежье 22.05.2017 15:32

Штаб-квартиру социал-демократов эвакуировали в столице ФРГ из-за подозрительного предмета

Штаб-квартира Социал-демократической партии Германии (СДПГ) была эвакуирована в понедельник в Берлине в связи с обнаружением подозрительного предмета, сообщает онлайн-портал немецкой газеты "Бильд".

По данным "Бильд", в здании Вилли-Брандт-Хаус, где находится штаб-квартира СДПГ, была объявлена тревога в тот момент, когда члены партии обсуждали грядущие выборы в Бундестаг.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПАРТИЯ, ШТАБ/КВАРТИРА, ЭВАКУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]