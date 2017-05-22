Штаб-квартиру социал-демократов эвакуировали в столице ФРГ из-за подозрительного предмета

Штаб-квартира Социал-демократической партии Германии (СДПГ) была эвакуирована в понедельник в Берлине в связи с обнаружением подозрительного предмета, сообщает онлайн-портал немецкой газеты "Бильд".
По данным "Бильд", в здании Вилли-Брандт-Хаус, где находится штаб-квартира СДПГ, была объявлена тревога в тот момент, когда члены партии обсуждали грядущие выборы в Бундестаг.
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