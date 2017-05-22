В Тель-Авиве автомобиль наехал на пешеходов, несколько человек пострадали

Автомобиль врезался в толпу пешеходов в центре Тель-Авива, сообщает в понедельник интернет-портал израильской газеты "Йедиот ахронот".
По его данным, несколько человек пострадали, при этом о погибших информация не приводится.
Отмечается, что по оценкам полиции, инцидент не является террористическим актом, а автомобильной аварией.
Издание отмечает, что на место происшествия выехали медицинские службы.
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