В Тель-Авиве автомобиль наехал на пешеходов, несколько человек пострадали

Автомобиль врезался в толпу пешеходов в центре Тель-Авива, сообщает в понедельник интернет-портал израильской газеты "Йедиот ахронот".

По его данным, несколько человек пострадали, при этом о погибших информация не приводится.

Отмечается, что по оценкам полиции, инцидент не является террористическим актом, а автомобильной аварией.

Издание отмечает, что на место происшествия выехали медицинские службы.