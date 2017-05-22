Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.9047 RUR   0.03 GBR   2.2128 TRY   0.476

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.35 Brent   52.51

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 22° Завтра 15° 23° 24 Май 15° 22° 25 Май 14° 21°

Финансы 22.05.2017 13:00

Нефтегазовые компании в Азербайджане в рамках контрактов PSA выплатили в 2016г налога на прибыль на сумму свыше около 360 млн манатов

Нефтегазовые компании, действующие в Азербайджане в рамках контрактов PSA (Соглашений о разделе продукции, СРП) в 2016 году выплатили в госбюджет налога на прибыль на сумму 357 млн 640,1 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

На 2016 год в рамках контрактов PSA поступления в госбюджет Азербайджана по налогу на прибыль были предусмотрены в размере 370 млн манатов.

"За 2016 год нефтегазовые компании, действующие по контрактам PSA, выплатили в госбюджет Азербайджана налога на прибыль на сумму 357 млн 640,1 тыс. манатов. Плановое задание за 2016 год выполнено на 96,7%. По сравнению с 2015 годом, объем выплат в госбюджет налога на прибыль по этим компаниям сократился на 47,4%», - отметили в правительстве.

Нефтегазовые компании, действующие в Азербайджане в рамках контрактов PSA, выплачивают налог на прибыль 4 раза в год: в январе, апреле, июле и в октябре.

Азербайджан за период независимости подписал свыше 30 контрактов типа PSA для разработки нефтегазовых месторождений.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: PSA, ПРИБЫЛЬ, НАЛОГ


Похожие новости


Нефтегазовые компании в Азербайджане в рамках контрактов PSA выплатили в 2015г налога на прибыль на сумму свыше 680 млн манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]