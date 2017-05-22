Нефтегазовые компании в Азербайджане в рамках контрактов PSA выплатили в 2016г налога на прибыль на сумму свыше около 360 млн манатов

Нефтегазовые компании, действующие в Азербайджане в рамках контрактов PSA (Соглашений о разделе продукции, СРП) в 2016 году выплатили в госбюджет налога на прибыль на сумму 357 млн 640,1 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
На 2016 год в рамках контрактов PSA поступления в госбюджет Азербайджана по налогу на прибыль были предусмотрены в размере 370 млн манатов.
"За 2016 год нефтегазовые компании, действующие по контрактам PSA, выплатили в госбюджет Азербайджана налога на прибыль на сумму 357 млн 640,1 тыс. манатов. Плановое задание за 2016 год выполнено на 96,7%. По сравнению с 2015 годом, объем выплат в госбюджет налога на прибыль по этим компаниям сократился на 47,4%», - отметили в правительстве.
Нефтегазовые компании, действующие в Азербайджане в рамках контрактов PSA, выплачивают налог на прибыль 4 раза в год: в январе, апреле, июле и в октябре.
Азербайджан за период независимости подписал свыше 30 контрактов типа PSA для разработки нефтегазовых месторождений.
А.Азизов
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