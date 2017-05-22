Вестник ЕС опубликовал решение о безвизовом режиме с Украиной

Официальный вестник ЕС в понедельник обнародовал решение о безвизовом режиме для граждан Украины.
Таким образом, граждане Украины смогут въезжать в страны Евросоюза через 20 дней - с 11 июня.
7 мая председатель Европарламента Антонио Таяни и представитель председательствующей в Евросоюзе Мальты подписали законодательное решение о введении безвизового режима для граждан Украины. На церемонии подписания документа в Страсбурге присутствовал президент Украины Петр Порошенко.
"Обратный отсчет запущен! Через 20 дней, то есть в ночь с 10 на 11 июня безвизовый режим заработает для украинцев", - написал в понедельник в Твиттере президент Украины.
Президент Алиев провел встречу с главой МИД ОАЭ
Глава МИД Азербайджана считает неприемлемым попытки нарушения международно признанных границ
Президент Алиев наградил Ибрагима Гулиева орденом "Шохрет" за вклад в развитие науки
Минэкономики Азербайджана определило 10 стратегических целей до 2021г
Azer-Turk Bank выделил в 2016г Bank Standard кредит на 100 млн манатов, обязательства по нему переданы Аграркредит
Азербайджан с 75 золотыми медалями победил в общем зачете Исламиады
Жители США и Мексики признаны самыми тучными в мире - ОЭСР
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Президент МАПРЯЛ, академик Людмила Вербицкая посетила РИКЦ в Баку
Nar организовал тренинг для студентов, посвященный мобильной связи
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»