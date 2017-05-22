Вестник ЕС опубликовал решение о безвизовом режиме с Украиной

Официальный вестник ЕС в понедельник обнародовал решение о безвизовом режиме для граждан Украины.

Таким образом, граждане Украины смогут въезжать в страны Евросоюза через 20 дней - с 11 июня.

7 мая председатель Европарламента Антонио Таяни и представитель председательствующей в Евросоюзе Мальты подписали законодательное решение о введении безвизового режима для граждан Украины. На церемонии подписания документа в Страсбурге присутствовал президент Украины Петр Порошенко.

"Обратный отсчет запущен! Через 20 дней, то есть в ночь с 10 на 11 июня безвизовый режим заработает для украинцев", - написал в понедельник в Твиттере президент Украины.