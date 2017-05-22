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ТЭК 22.05.2017 13:11

Запасы товарного газа в Азербайджане на конец I квартала составили около 6,8 млрд кубометров

Запасы товарного газа в Азербайджане на конец I-го квартала 2017 года составили 6 млрд 762,3 млн кубометров, отмечается в данных Госкомитета по статистике.

«Из указанного объема 69,8% запасов товарного газа сформировано за счет добычи, 25,4% - за счет остатка газа с прошлого года (в подземных газохранилищах - ИФ-Аз), 4,8% - за счет импорта газа», - отмечается в информации.

От общего объема товарного газа в I-ом квартале 2017 года на экспорт было направлено 2 млрд 357,2 млн кубометров газа, что на 2% больше показателя января-марта 2016 года.

«Кроме того, от общего объема запасов газа 47% в отчетный период пришлось на внутреннее потребление, 6,4% - потери, 11,7% - оставлено в качестве запаса», - говорится в сообщении.

Потребление газа населением Азербайджана в первом квартале 2017 года составило 1 млрд 278,3 млн кубометров, что на 1,8% превышает показатель I-го квартала 2016 года.

При этом 33,4% от данного объема газа потреблено населением в Баку, остальное – в регионах страны.

Н.Аббасова

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Тэги: ГАЗ, ТОВАРНЫЙ, ЗАПАСЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]