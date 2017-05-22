Запасы товарного газа в Азербайджане на конец I квартала составили около 6,8 млрд кубометров

Запасы товарного газа в Азербайджане на конец I-го квартала 2017 года составили 6 млрд 762,3 млн кубометров, отмечается в данных Госкомитета по статистике.
«Из указанного объема 69,8% запасов товарного газа сформировано за счет добычи, 25,4% - за счет остатка газа с прошлого года (в подземных газохранилищах - ИФ-Аз), 4,8% - за счет импорта газа», - отмечается в информации.
От общего объема товарного газа в I-ом квартале 2017 года на экспорт было направлено 2 млрд 357,2 млн кубометров газа, что на 2% больше показателя января-марта 2016 года.
«Кроме того, от общего объема запасов газа 47% в отчетный период пришлось на внутреннее потребление, 6,4% - потери, 11,7% - оставлено в качестве запаса», - говорится в сообщении.
Потребление газа населением Азербайджана в первом квартале 2017 года составило 1 млрд 278,3 млн кубометров, что на 1,8% превышает показатель I-го квартала 2016 года.
При этом 33,4% от данного объема газа потреблено населением в Баку, остальное – в регионах страны.
Н.Аббасова
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