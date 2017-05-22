Министры обороны Азербайджана и Грузии отмечают важность обеспечения региональной стабильности

Министры обороны Азербайджана и Грузии Закир Гасанов и Леван Изориа обсудили вопросы сотрудничества в военной сфере.
"З.Гасанов 22 мая встретился в Тбилиси с Леваном Изориа", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.
В ходе встречи был проведен обмен мнениями по перспективным направлениям сотрудничества в военной сфере, в областях военной медицины и военного образования, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
"Затронув военно-политическую обстановку в регионе, стороны, подчеркивая важность обеспечения региональной стабильности, особо отметили вклад отношений в этом формате в безопасность и развитие наших стран", - отмечается в сообщении.
А.Азизов
Нефть продолжает подъем на заявлениях саудовского министра, Brent у $54,1
Импорт в Азербайджан минеральных удобрений в I квартале увеличился в 4,2 раза
Власти Азербайджана в 2016г 68% средств Резервного фонда кабмина в госбюджете направили на повышение капитала МБА
Жители США и Мексики признаны самыми тучными в мире - ОЭСР
Концерт этнической музыки Румынии пройдет в Баку 17 июня
Минтуризма Азербайджана подготовит Генплан развития Хызы-Хачмазской рекреационной зоны
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Штаб-квартиру социал-демократов эвакуировали в столице ФРГ из-за подозрительного предмета
Киргизские выпускники отметят "Последний звонок" без застолий и пикников
Россия выделяет $1 млн на подготовку совместных проектов в рамках ОЧЭС
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Президент МАПРЯЛ, академик Людмила Вербицкая посетила РИКЦ в Баку
Nar организовал тренинг для студентов, посвященный мобильной связи
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»