Министры обороны Азербайджана и Грузии отмечают важность обеспечения региональной стабильности

Министры обороны Азербайджана и Грузии Закир Гасанов и Леван Изориа обсудили вопросы сотрудничества в военной сфере.

"З.Гасанов 22 мая встретился в Тбилиси с Леваном Изориа", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

В ходе встречи был проведен обмен мнениями по перспективным направлениям сотрудничества в военной сфере, в областях военной медицины и военного образования, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

"Затронув военно-политическую обстановку в регионе, стороны, подчеркивая важность обеспечения региональной стабильности, особо отметили вклад отношений в этом формате в безопасность и развитие наших стран", - отмечается в сообщении.

А.Азизов