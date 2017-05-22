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Внешняя политика 22.05.2017 13:16

Министры обороны Азербайджана и Грузии отмечают важность обеспечения региональной стабильности

Министры обороны Азербайджана и Грузии Закир Гасанов и Леван Изориа обсудили вопросы сотрудничества в военной сфере.

"З.Гасанов 22 мая встретился в Тбилиси с Леваном Изориа", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

В ходе встречи был проведен обмен мнениями по перспективным направлениям сотрудничества в военной сфере, в областях военной медицины и военного образования, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

"Затронув военно-политическую обстановку в регионе, стороны, подчеркивая важность обеспечения региональной стабильности, особо отметили вклад отношений в этом формате в безопасность и развитие наших стран", - отмечается в сообщении.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]