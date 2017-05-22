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СНГ 22.05.2017 13:45

Антидемпинговые пошлины на некоторые виды азотных удобрений из РФ вступили в силу на Украине

Антидемпинговые меры в отношении импорта на Украину некоторых азотных удобрений (карбамида и карбамидно-аммиачной смеси) происхождением из Российской Федерации вступили в силу с понедельника, 22 мая.

Согласно решению украинской межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) от 18 мая, размер соответствующих пошлин - 31,84%.

Как сообщалось, расследование МКМТ подтвердило факты демпинга со стороны российских производителей минудобрений.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, УДОБРЕНИЯ, ПОШЛИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]