Антидемпинговые пошлины на некоторые виды азотных удобрений из РФ вступили в силу на Украине

Антидемпинговые меры в отношении импорта на Украину некоторых азотных удобрений (карбамида и карбамидно-аммиачной смеси) происхождением из Российской Федерации вступили в силу с понедельника, 22 мая.

Согласно решению украинской межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) от 18 мая, размер соответствующих пошлин - 31,84%.

Как сообщалось, расследование МКМТ подтвердило факты демпинга со стороны российских производителей минудобрений.